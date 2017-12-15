Афганский двойник Брюса Ли продемонстрировал мастерство кунг-фу

Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли. Ему 24 года, и он похож на звезду кунг-фу не только внешне. Юноша упорно тренируется, чтобы стать мастером боевых искусств и голливудской знаменитостью. Он уже снялся в одном из азербайджанских фильмов, где сыграл роль воскресшего Брюса Ли.

Аббас уже достиг популярности в Кабуле: на улице его узнают и часто просят сфотографироваться.