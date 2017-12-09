Не бойтесь ничего – Саакашвили из изолятора обратился к сторонникам

Десятки сторонников бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались у следственного изолятора в Киеве, где находится задержанный политик. Адвокат Руслан Чернолуцкий зачитал собравшимся обращение Саакашвили, в котором тот называет выдвинутые в свой адрес обвинения лживыми и призывает сторонников выйти на мирную акцию за импичмент в воскресенье, 10 декабря.

Силовики задержали Саакашвили в пятницу вечером в Соломенском районе Киева и доставили его в изолятор временного содержания СБУ. Несколькими днями ранее политика уже задерживали, но тогда сторонники отбили его правоохранители. Генпрокуратура намерена требовать в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.