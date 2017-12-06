Тарасова рассказала, за что благодарна МОК после отстранения сборной РФ

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение МОК, согласно которому российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета.

"Это просто убийство нашего национального спорта. Конечно, мы постараемся, мы переживем. Не такое переживали", — сказала она на пресс-конференции в Москве.

Вместе с тем Тарасова заявила, что может поблагодарить МОК за предоставленную россиянам возможность принять участие в ОИ, пусть и не под флагом РФ.

"Потому что у них только одна жизнь. И, может быть, в жизни только одна Олимпиада", — пояснила она.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.