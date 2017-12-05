Разрушительный удар "Тора": ЗРС отразили условную атаку авиации и ракет противника

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Расчеты зенитного ракетного дивизиона ЮВО провели боевые пуски из ЗРС "Тор-М2" и, по легенде, уничтожили средства воздушного нападения условного противника, в том числе отбив поразив мишени, имитирующие крылатые ракеты, планирующие авиабомбы и самолеты тактической авиации.