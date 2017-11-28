Позывной "Техас". Американец рассказал о своей службе в ополчении ДНР

Американец Рассел Бентли, три года назад вступивший в ряды ополченцев ДНР, посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны Севастополя и рассказал о службе в ополчении.

"Каждый день у нас происходят провокации со стороны украинских националистических батальонов, обстреливающих наши позиции и мирных жителей. И в большинстве случаев мы не стреляем в ответ. Но иногда делаем это — но не по их гражданским, а только по артиллерии и солдатам, которые стреляют в нас", — сказал он.

56-летний доброволец ополчения ДНР Рассел Бентли с позывным "Техас" приехал в Донбасс в 2014 году. Помимо участия в боевых действиях, он занимается доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса и рассказывает о происходящем на юго-востоке Украины на своем сайте и в социальных сетях.