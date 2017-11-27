Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским в Москве

Сотни человек в Москве пришли проститься со звездой мировой оперы Дмитрием Хворостовским. За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и Красноярске. Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.