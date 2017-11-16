"Спаситель мира" за 400 миллионов - картину Да Винчи продали за рекордную цену

На аукционе Christie's картину Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продали за рекордную для произведений искусства стоимость. В результате почти получасовых торгов, покупатели остановились на отметке в 400 миллионах долларов.