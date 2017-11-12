89-летняя Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении почетного "Оскара"

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда и киноактриса Анджелина Джоли исполнили импровизированный танец на церемонии вручения почетного "Оскара" в Лос-Анджелесе.

Аньес Варда в 2017 году отметила 89-летие. В мае на Каннском фестивале был представлен ее новый фильм "Лица, деревни". Работа получила приз "Золотой глаз", котрый вручается лучшему документальному проекту.

Почетная награда Американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе учреждена в 1948 году (ранее называлась Специальной премией), она назначается по усмотрению правления киноакадемии. В разные годы ее лауреатами становились Чарли Чаплин, Уолт Дисней, Лоуренс Оливье, Федерико Феллини, Джеки Чан и др.



