Момент взрыва и последствия обрушения жилого дома в Ижевске

Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва и последовавшее за ним обрушение части жилого дома в Ижевске. В результате ЧП погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребенок, еще четыре человека пострадали. По предварительным данным, подъезд дома рухнул из-за взрыва бытового газа.