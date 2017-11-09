Очевидцы рассказали о первых моментах после обрушения жилого дома в Ижевске

Часть жилого дома обрушилась в Ижевске. По данным МЧС, полностью в результате полностью разрушены 8 квартир, где проживали 28 человек. Количество погибших и пострадавших уточняется. Известно, что жертвами обрушения стали как минимум два человека, по меньшей мере еще двое пострадали. На месте ЧП работают экстренные службы.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа.