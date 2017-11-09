Студенты заблокировали вокзал в Барселоне в знак несогласия с действиями Мадрида

Несколько сотен студентов Барселоны прорвались в здание железнодорожного вокзала Сантс и заблокировали движение поездов в знак протеста против задержания ранее экс-главы Каталонии и других членов правительства автономии.