Годовщина революции по-украински, или Зачем в Киеве жгли чучело Ленина

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Группа украинских националистов в балаклавах сожгла импровизированное чучело бывшего советского лидера Владимира Ленина в знак протеста против празднования 100-летия со дня Октябрьской революции, тем самым выступив против "любой формы коммунистической пропаганды".