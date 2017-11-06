Панорамное видео RT о революции показали пассажирам московского метро

Телеканал RT к столетию Октябрьской революции подготовил видеопроект о событиях 1917 года в формате 360 градусов. Специальный VR-показ серии панорамных роликов "Революция 360" прошел на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена.

Восемь эпизодов серии повествуют о жизни в революционную эпоху, в каждом из них авторы, по их словам, постарались максимально точно передать общую атмосферу того времени.

Как рассказали в пресс-службе RT, съемки проходили в аутентичных локациях, в том числе на Витебском вокзале и в Музее-квартире революционера Сергея Аллилуева.

В съёмках принимали участие Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и другие известные артисты и писатели. Закадровый текст читали Гарик Сукачёв и Сергей Гармаш.



