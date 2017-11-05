Путин пообщался с юным изобретателем и осмотрел экспонаты на выставке в Манеже

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства посетил выставку "Россия, устремленная в будущее" в Манеже. Глава государства ознакомился с проектами в области экологии, промышленности, медицины, развития городской инфраструктуры и других.

В одном из павильонов, где демонстрируются достижения юных изобретателей, Путину представил свою разработку 14-летний Дима Никишев из подмосковного Королева. Созданная им "умная перчатка" способна управлять практически любыми объектами — автомобилем, кораблем, самолетом.

Также президенту показали разработанный для проекта "Кортеж" тяжелый мотоцикл "Иж", который может разгоняться до 250 километров в час.



