Дрифт на "Победе": как машину 1956 года превратили в спорткар

Житель Костромской области Василий Старостин превратил "Победу" 1956 года в маневренную спортивную машину мощностью 550 лошадиных сил, которая разгоняется до 100 километров в час всего за четыре секунды.