Арт-объект со смыслом: в Екатеринбурге появились граффити для незрячих

Необычные граффити появились на одной из улиц Екатеринбурга: каждый арт-объект состоит из черно-белого рисунка и невидимого обычному глазу текста, нанесенного на стену при помощи шрифта Брайля.

"Если мы посмотрим сейчас на картинку, то увидим только картинку. Если люди слепые подойдут и проведут рукой – они смогут прочитать только текст. И когда мы вместе с ними общаемся, они могут нам рассказать содержание, а мы можем рассказать им то, что мы видим", — рассказал в интервью один из авторов проекта, художник Андрей Колоколов.

Граффити посвящены достижениям незрячих людей. Один из героев – программист из Томска Максим Пожидаев, который изобрел операционную систему для слепых. На двух других размещены истории музыканта Рэя Чарльза и рекордсменки в беге Марлы Раньян.



