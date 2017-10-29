Минобороны РФ показало многоцелевой истребитель Су-30СМ в действии

Министерство обороны РФ опубликовало видеролик, демонстрирующий возможности Су-30СМ – российского многоцелевого двухместного истребителя поколения 4+.

Самолет способен наносить удары по целям в воздухе, на земле и над водой, действовать в любое время суток и в любых метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют пилотам выполнять самые сложные фигуры одиночного и группового пилотажа, такие как "колокол", "кобра", "плоский штопор", "петля Нестерова" в боевом порядке "ромб".

Су-30СМ (серийный модернизированный) — последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Первый его полет состоялся в сентябре 2012 года. Эта модель хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии. Стоит на вооружении десяти стран мира.