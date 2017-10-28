Настоящая мама: собака "удочерила" детеныша леопарда во Владивостоке

Золотистый ретривер по кличке Тесси взяла на себя заботу о недавно родившейся самке африканского леопарда в зоопарке "Садгород" во Владивостоке. Сотрудники зоопарка решили забрать котенка у биологической матери, так как раньше она убивала появлявшихся у нее детенышей.

У Тесси есть четверо собственных новорожденных щенят, однако она не стала отвергать и "подкидыша". Собака кормит и вылизывает кроху, как настоящая мама.

"На протяжении трех недель она вскармливает эту девочку. Динамика очень положительная – малышка прибавляет в весе, она активно пытается играть, покусывает свою приемную маму и очень хорошо себя чувствует", — рассказал ветеринар зоопарка Виктор Агафонов.