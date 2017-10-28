Салюты и протесты: реакция на резолюцию о независимости Каталонии в Барселоне

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости

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Тысячи сторонников и противников отделения Каталонии от Испании устроили акции на улицах Барселоны после принятия резолюции независимости региона.

По данным городской полиции, 17 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте перед зданием женералитета на площади Сан-Жауме.

Акция сторонников единой Испании была менее многочисленная. Протестующие собрались на площади Пласа-де-Артос, прежде чем отправиться в Пасео-де-Грасиа, сообщило агентство Ruptly.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.