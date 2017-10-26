Церемониальная урна, паланкин и шествие: Таиланд прощается с королем

Похороны короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета проходят в Бангкоке. Монарх скончался в октябре 2016 года в возрасте 88 лет. За 70 лет царствования король Таиланда снискал огромное уважение и любовь подданных. Около 12 миллионов человек попрощались с ним в течение года. Прах Пхумипхона Адулъядета будет захоронен в большом королевском дворце, где покоятся останки всех королей династии Чакри.