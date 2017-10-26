Два человека стали жертвами взрыва в Киеве. Среди пострадавших – депутат Рады Игорь Мосийчук. Взрыв произошел у входа в здание телеканала "Эспрессо". Полиция признала произошедшее терактом.
Мосийчука прооперировали, он находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.
Был очень мощный взрыв - очевидец о теракте в Киеве
Два человека стали жертвами взрыва в Киеве. Среди пострадавших – депутат Рады Игорь Мосийчук. Взрыв произошел у входа в здание телеканала "Эспрессо". Полиция признала произошедшее терактом.