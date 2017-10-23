Многометровые волны, шквальный ветер и затопленные улицы: мощный тайфун в Японии

Мощный тайфун "Лан" обрушился на Японию. По сведению СМИ, в результате природного явления погиб один человек, почти тысяча – эвакуированы, в некоторых регионах было объявлено чрезвычайное положение. Основной удар стихии пришелся на большую часть острова Хонсю и южную половину острова Хоккайдо.