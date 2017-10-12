Российский флаг исчез с крыши консульства в Сан-Франциско

Представители американских властей убрали российские флаги с объектов ранее закрытого генконсульства России в Сан-Франциско. Снятые флаги находятся внутри этих объектов, сообщили РИА Новости в Госдепартаменте США.

Москва заявила Вашингтону решительный протест в связи с произошедшим. Дипломаты призвали американские власти вернуть государственные символы на место и сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке. В зданиях прошли обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В МИД подчеркнули, что Россия не давала согласие на снятие иммунитета с дипломатических объектов и не разрешала в них вторгаться.