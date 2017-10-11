Разработчики показали винтовку, стреляющую на 4 210 метров

Российские оружейники представили усовершенствованную модель снайперской винтовки СВЛК-14 "Сумрак", предназначенной для сверхдальней стрельбы. Выпущенная из нее пуля поразила мишень, расположенную на расстоянии 4210 метров от снайпера. Это новый рекорд дальности стрельбы из винтовки, предыдущее достижение принадлежало американцам — 4157 метров. Для достижения рекорда разработчикам пришлось изменить на только само оружие, но и патроны.