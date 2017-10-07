"Пацифист, с днем рождения" – как в Барселоне и Париже поздравили Путина с юбилеем

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Художники из европейских стран поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения с помощью граффити. 7 октября лидеру РФ исполнилось 65 лет, как сообщил пресс-секретарь главы государства, юбиляр проведет праздник за работой.