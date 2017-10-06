Кадры с места ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

Не менее 16 человек, в том числе ребенок, погибли в крупном ДТП с автобусом и поездом под Владимиром. Пятеро с различными травмами доставлены в больницу, среди низх двое детей в крайне тяжелом состоянии.

Авария произошла ночью 6 октября на железнодорожном переезде неподалеку от станции Покровка. Столкнулись автобус с казахскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана.

Автобус, пересекая переезд, заглох на путях. Дежурный успел сообщить об этом машинисту поезда, который применил экстренное торможение. Однако поезд не успел остановиться и врезался в автобус.