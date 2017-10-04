Пожарные встали стеной между полицейскими и протестующими в Барселоне

Несколько десятков пожарных выстроили живую стену перед входом в штаб Национальной полиции Испании в Барселоне на акции протеста против полицейского насилия. Тысячи человек пришли к зданию ведомства, чтобы выразить недовольство жестокими действиями испанских сотрудников правопорядка во время референдума о независимости Каталонии, когда в ходе столкновений пострадали около 900 человек.

По сообщению агентства Ruptly, во время акции в толпе появились несколько контрдемонстрантов с испанскими флагами, однако пожарным удалось предотвратить развитие конфликта.

Акции протеста против жестокости испанской полиции прошли также в Лондоне и Париже.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.



