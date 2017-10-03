Полиция обыскала два дома стрелка из Лас-Вегаса

Сотрудники американской полиции провели обыски в двух домах Стивена Пэддока, устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.

Один из домов расположен в Меските, примерно в 130 км от Лас-Вегаса. В районе, где живут, в основном, пенсионеры, есть площадки для игры в гольф, теннис и бочче. 64-летний Пэддок жил со своей 62-летней спутницей в одноэтажном особняке с тремя спальнями, купленном около 2 лет назад за 369 тысяч долларов. По имеющейся информации, у Пэддока не было финансовых проблем.

Также спецслужбы обыскали дом Пэддока в Рино в 804 километрах от Мескита.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, который вел огонь из номера отеля Mandalay Bay на 32 этаже, стали по меньшей мере 59 человек, 527 были ранены. Сам преступник покончил с собой во время штурма номера. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.