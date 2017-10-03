Жители Севастополя рассказали, что думают о референдуме в Каталонии

Жители Севастополя поделились своим мнением по поводу референдума о независимости Каталонии и возможного развития ситуации в Испании.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство, и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.