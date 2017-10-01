Стычки с полицией и попытки прорваться к участкам: как проходит референдум в Каталонии

В Каталонии проходит голосование на референдуме о независимости, однако большинство избирательных участков заблокированы полицейскими по решению Верховного суда автономии. Ранее конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по референдуму и признал подготовку к голосованию незаконным.