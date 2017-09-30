Абсурд, спекуляции - каталонцы о публикациях местных СМИ про влияние РФ на референдум

В некоторых испанских СМИ появились статьи о возможном вмешательстве России в организацию референдума в Каталонии. Агентство Sputnik опросило каталонцев, чтобы узнать их отношение к подобной информации.