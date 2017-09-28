Теплый прием: как британских футбольных фанатов встретили в Москве

Россияне тепло встретили британских футбольных фанатов в Москве, приехавших на матчи Лиги чемпионов. Болельщики ФК "Манчестер Юнайтед" получили от москвичей дождевики, а фанаты ФК "Ливерпуль" — футболки. Акции "Gentlefan. Russian warm welcome" были организованы поклонниками столичных команд "Спартак" и ЦСКА, а также Российским футбольным союзом (РФС).