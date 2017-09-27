Модная индустрия без дискриминации: в Париже прошел необычный показ мод

Dwarf Fashion Show – модный показ, в котором участвуют модели ростом не выше 1,30 м – прошел в Париже. Его организаторы стремятся преодолеть дискриминационные требования к моделям в модной индустрии.

"Я работаю в индустрии моды 10 лет, и требование всегда одно и то же – высокие и худые", — сказала в интервью организатор мероприятия Мириам Чалек.

По ее словам, однажды она помогала женщине, вынужденной из-за роста выбирать себе одежду в детском отделе. Покупательница была расстроена невозможностью найти вещи, которые были бы ей по размеру и, вместе с тем, подходили бы взрослому человеку. Тогда Мириам и ее команда решили, что смогут изменить эту ситуацию.

Показ Dwarf Fashion Show прошел уже в шестой раз, впервые он состоялся в 2014 году.