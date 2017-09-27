Российские военные испытали межконтинентальную ракету "Тополь". Кадры пуска

Боевые расчеты РВСН России испытали межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М "Тополь". Пуск был произведен с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Ракета поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Полученные в ходе испытаний данные будут использованы при разработке эффективных средств преодоления ПРО.