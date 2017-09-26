Танцы с флагами и фейерверк: курды в Эрбиле отметили референдум

Курды в Эрбиле отпраздновали проведение референдума о независимости Иракского Курдистана. По предварительным данным, идею независимости поддержали более 93 процентов проголосовавших. Это стало известно после подсчета девяти процентов голосов. Официальные итоги огласят 28 сентября. Против референдума выступил официальный Багдад, соседи Иракского Курдистана, а также США и ООН.