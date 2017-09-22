Пожарные потушили загоревшийся при посадке самолет в Стамбуле

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Пожарные потушили загоревшийся самолет в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Возгорание произошло, когда воздушное судно при экстренной посадке съехало с взлетно-посадочной полосы. Четверо находившихся на борту пострадавших госпитализированы.