Мигранты убегали от полицейских на рейде против нелегалов у ТЦ "Москва" в Люблино

Полицейский рейд против нелегальных мигрантов у торгового центра "Москва" в Люблино закончился массовыми беспорядками, во время которых были задержаны по меньшей мере 250 человек. Для предотвращения нештатных ситуаций, ТЦ временно закрыли, по периметру здания дежурят военные.