Силовики слезоточивым газом разогнали штурмовавших мэрию Одессы протестующих

Около 200 человек, в том числе родители отдыхавших в сгоревшем лагере "Виктория" детей, собрались на митинге у мэрии в Одессе. Активисты потребовали, чтобы с ними побеседовали градоначальник Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько. Некоторое время спустя собравшиеся несколько раз пытались взять здание штурмом. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Пожар в одном из корпусов спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" произошел в ночь на субботу. Огонь распространился на площади около 450 квадратных метров. В загоревшемся здании находились 42 ребенка, три девочки погибли, не менее двоих детей пострадали.

По данным СМИ, пожарная сигнализация в лагере была отключена от пульта, а гидрант на территории оказался нерабочим. Спасателям пришлось тянуть рукав за километр к гидранту на другой улице.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром. В Одесской области объявлен траур.