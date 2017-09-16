Стратегические учения "Запад-2017": высадка десанта и атака с воздуха

Российские и белорусские военные показали свое мастерство на Борисовском и Домановом полигонах во время второго дня совместных учений "Запад-2017". Отрабатывались взаимодействие различных типов войск, высадка десанта, атака с воздуха и работа различных комплексов, включая "Точка-У", С-400 и "Панцирь-С".

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Задействовано порядка 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.



