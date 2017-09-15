Пуск ракеты "Хёнму-2": Южная Корея ответила на ракетные испытания КНДР

Южная Корея провела пуск баллистической ракеты "Хёнму-2" в направлении Японского моря. По данным военных, ракета пролетела 250 километров.

Это произошло сразу после того, как стало известно о новом ракетном пуске в КНДР. Северокорейская ракета 15 сентября перелетела через территорию Японию и упала в 2,2 тысячи км от острова Хоккайдо.

По заявлению японских властей, силы самообороны страны от начала и до конца отслеживали полет ракет, и поскольку не предполагалось, что ее фрагменты нанесут ущерб территории, ее не сбивали.