Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек границу Украины со стороны Польши в пропускном пункте "Шегини" 10 сентября.
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили потасовку с силовиками и прорвали их оцепление.
После пересечения границы Саакашвили устроил импровизированный митинг, затем поблагодарил поддерживающих его активистов и отправился на автобусе в сторону Львова.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.