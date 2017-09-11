Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

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Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек границу Украины со стороны Польши в пропускном пункте "Шегини" 10 сентября.

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили потасовку с силовиками и прорвали их оцепление.

После пересечения границы Саакашвили устроил импровизированный митинг, затем поблагодарил поддерживающих его активистов и отправился на автобусе в сторону Львова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.