Находка в Египте: что обнаружили археологи в гробнице возрастом 3500 лет

Гробницу времен Древнего Египта нашли археологи в ходе раскопок в районе города Луксор. По мнению специалистов, она принадлежит ювелиру, жившему более 3500 лет назад во времена правления 18-ой династии фараонов, сообщает Associated Press (AP).

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Аннани рассказал, что гробница находится не в лучшем состоянии. Однако в ней сохранились несколько мумий, статуя, изображающая ювелира, его жену и их сына, а также различные предметы погребальной утвари и погребальная маска. Также археологи установили, что эта могила использовалась и для более поздних захоронений – там обнаружены останки людей, живших во времена 21-ой и 22-династий.