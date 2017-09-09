Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Югре. Кадры с места ЧП

В Ханты-Мансийском автономном округе грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Адлер — Нижневартовск. По меньше мере 17 человек пострадали в результате инцидента.