Полицейские осматривали место взрыва легкового автомобиля в Киеве

Сотрудники украинских спецслужб оцепили улицу в центре Киева, где взорвался легковой автомобиль. Во время взрыва погиб водитель гражданин Грузии чеченского происхождения Тимур Махаури. По данным украинских СМИ, он входил в добровольческий батальон имени Шейха Мансура, воевавший в Донбассе. Случившееся может быть квалифицировано как теракт, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Вместе с ним в момент взрыва в машине находились еще два человека: женщина, получившая серьезные травмы, и ребенок, который не пострадал.