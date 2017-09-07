Бойтесь данайцев, приносящих колбаски. Совет Улюкаева на процессе о взятке

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время процесса о взятке сказал журналистам, чтобы они "боялись данайцев, приносящих колбаски". Ранее гособвинение предъявило аудиозапись разговора бывшего политика с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, в котором чиновники говорят об исполнении поручения и "корзинке с колбасками", врученной после беседы Улюкаеву. Позже обвиняемого задержали с сумкой с двумя миллионами долларов, которая находилась в багажнике машины.