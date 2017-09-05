"Удали мою жизнь": что произошло в Ивантеевке и почему ученик открыл стрельбу

Пятнадцатилетний ученик общеобразовательной школы открыл стрельбу в местной школе и напал с кухонным топором на учителя. На странице подростка в социальной сети были найдены многочисленные фотографии оружия, а также посты в поддержку двух молодых людей, устроивших бойню в американском учебном заведении Колумбайн.