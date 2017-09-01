"Не делай этого!" - мотоциклист отговорил мужчину от прыжка с автомобильного моста

Проезжая по Минскому шоссе, мотоциклист Иван Золотарев увидел молодого человека, который хотел спрыгнуть с автомобильного моста на оживленную дорогу. Чтобы поговорить с мужчиной и отговорить его от прыжка, мужчина поехал по встречной полосе и на время парализовал движение. Как выяснилось из беседы, молодой человек на мосту не успевал приехать на похороны матери в Смоленск, позже мужчина согласился сесть в машину к полицейским, которые увезли его с автострады.