Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры

Шеститысячетонная железнодорожная арка строящегося в Керченском проливе моста с помощью специального оборудования была поднята на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. Подъем занял около 12 часов. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.



