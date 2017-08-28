Буксиры доставили шеститысячетонную арку крымского моста к месту установки на опоры

Железнодорожная арка строящегося транспортного моста через Керченский пролив доставлена к фарватеру и готова к установке. Арочный пролет весом 6000 тонн, длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 метров. Плавсистема накануне поздно вечером с помощью буксиров отошла от керченской технологической площадки и достигла Керчь-Еникальского канала, пройдя расстояние почти в 4 километра за 1,5 часа. Оставшиеся 300 метров перед заведением в створ плавсистема была "подтянута" к фарватерным опорам с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования.