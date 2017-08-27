Спасатели обследовали дома в разрушенном ураганом "Харви" Рокпорте

Аварийные бригады разбирают завалы и обследуют дома в городе Рокпорт, где не менее десяти человек, по сообщениям СМИ, пострадали из-за урагана "Харви", обрушившегося на штат Техас. Ранее мэр города Чарльз Вакс сообщил о гибели одного человека. Позже газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда сообщила о трех погибших в округе Аранзас американского штата Техас. Однако официального подтверждения того, что эти смерти связаны с ураганом, озвучено не было.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.